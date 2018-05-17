В Запорожье разоблачили шпионскую сеть российских спецслужб

Во время обыска у организатора сети обнаружены доказательства его подрывной деятельности

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Запорожье шпионскую сеть, организованную главным управлением генерального штаба вооруженных сил РФ.

"Организатором группы, в которую входило шесть человек, является житель Запорожской области. Он в 2015 году, находясь на территории временно аннексированной АР Крым, был завербован представителями российских спецслужб. От своих кураторов человек получил задание создать разветвленную сеть информаторов на территории Запорожской области", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, основной задачей агентов РФ был сбор и передача информации о перемещении военной техники ВСУ в Донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов, разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожья с временно оккупированных территорий.

Кроме того, российские спецслужбы интересовало расположение объектов критической инфраструктуры, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона.

"Собранную информацию агенты передавали своим кураторам мобильными телефонами и через интернет. Оперативники спецслужбы задержали организатора сети по месту жительства. Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику с доказательствами контактов с российскими кураторами, планы-схемы расположения воинских частей и зданий правоохранительных органов, гранату РГД-5, патроны калибра 5,45 и 9 мм, российскую символику и большое количество военного снаряжения", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила российского шпиона на стратегическом предприятии Минобороны.