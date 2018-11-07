В Запорожье прошел митинг по случаю годовщины Октябрьского переворота большевиков

Сторонники большевиков пришли с красными флагами, но без коммунистической символики

Несколько десятков сторонников запрещенной коммунистической идеологии в среду, 7 ноября, собрались в Запорожье на митинг по случаю Октябрьского переворота большевиков 1917 года.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на акцию, которая проводилась возле памятника погибшим за советскую власть, пришли преимущественно люди пожилого возраста.

Во время митинга они пели революционные песни и критиковали украинскую власть.

Кроме того, в руках они держали красные знамена, однако без коммунистической символики.

В то же время среди собравшихся были замечены бывшие руководители местных ячеек запрещенной Компартии.

Также отмечается, что во время акции между сторонниками коммунизма вспыхнула потасовка, в которую пришлось вмешаться сотрудникам полиции, но ее причины не уточняются.