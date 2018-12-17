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В Запорожье предприниматели занимались вывозом из Украины товаров военного назначения

Сегодня, 12:41
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Дельцы переправляли комплектующие в одну из стран Восточной Азии

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье преступную группу, которая занималась незаконным вывозом из страны товаров военного назначения.

Как сообщили в спецслужбе, речь идет о комплектующих к бронетехнике и военно-транспортной авиации, которые переправляли в одно из государств Восточной Азии.

Дельцов задержали, когда они пытались отправить очередной заказ через одну из международных курьерских служб доставки.

Правоохранители изъяли у них 72 единицы авиационных комплектующих, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Кроме того, во время обысков в помещениях коммерческой структуры правоохранители обнаружили более 120 единиц радиоэлектронных компонентов и деталей к бронетехнике, фиктивную документацию о происхождении и качестве товара, а также поддельные печати и штампы, необходимые для изготовления пакета документов.

В СБУ отметили, что осуществление нелегальных поставок товаров могло создать почву для обвинений Украины в несоблюдении международных режимов нераспространения товаров военного назначения.

Теги:   Товары двойного назначения Контрабанда Запорожская область

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