СБУ предотвратила теракт в Запорожье, задержав исполнителя 12 мая, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленник готовил взрыв в месте массового скопления людей (Фото:Скриншот видео СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили в Запорожье теракт, который готовил житель Днепра 1966 года рождения.

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Как рассказали в СБУ, злоумышленник планировал «посеять хаос и панику», устроив взрыв «на объекте массового скопления людей в центре города».

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«Взрывное устройство изготовил сам и замаскировал его под костыль. Он вмонтировал в полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения — начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами», — сообщил спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.

Правоохранители сработали на опережение, и задержали подозреваемого в «подпольном жилье», несмотря на то, что он пытался «запутать следы».

Сейчас он дает показания. Отрабатывается версия о причастности к подготовке взрыва российских спецслужб.

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