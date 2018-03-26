В Запорожье после визита в оккупированный Крым пришвартовался российский танкер

Танкер, по данным Marine Traffic, остается в порту Запорожья и сейчас

Российский танкер Волганефть-268 заметили в порту Запорожья: российское судно по маршруту вышло 6 марта из Таганрога (Россия), 10-го прибыло в Керчь (оккупированный Крым) и 11-го поплыло к Херсону.

Такие данные содержатся в архиве маршрутов суден на специализированном сайте Marine Traffic.

На данный момент танкер зашвартовался и остается рядом с государственным комбинатом Звезда в Запорожье. Как указано на сайте завода, госпредприятие занимается приемом, хранением и отгрузкой нефтепродуктов водным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Как указано в анкете Волганефти на Marine Traffic танкер ходит под российским флагом, а портом приписки является Астрахань.

Ранее НВ сообщало, что в Азовском море задержали судно под флагом РФ с экипажем на борту.