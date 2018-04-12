В Запорожье полицейский "крышевал" на дороге незаконную торговлю дизтопливом

Полицейскому грозит лишение свободы на срок до 10 лет

Правоохранители уличили в вымогательстве сотрудника отдела безопасности дорожного движения Запорожской полиции.

Как сообщается, 26-летний старший инспектор вымогал деньги за "крышевание" незаконной торговли дизельным топливом на автодороге.

"Правоохранители задокументировали получение старшим лейтенантом полиции неправомерной выгоды в два этапа, в размере 6 тысяч гривен каждый. После получения второй суммы вымогателя задержали в порядке ст.208 УПК Украины. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области капитан внутренней безопасности Нацполиции собирал "дань" с путан.