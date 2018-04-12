В Запорожье полицейский "крышевал" на дороге незаконную торговлю дизтопливом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полицейскому грозит лишение свободы на срок до 10 лет
Фото: полиция

Полицейскому грозит лишение свободы на срок до 10 лет

Правоохранители уличили в вымогательстве сотрудника отдела безопасности дорожного движения Запорожской полиции.

Как сообщается, 26-летний старший инспектор вымогал деньги за "крышевание" незаконной торговли дизельным топливом на автодороге.

"Правоохранители задокументировали получение старшим лейтенантом полиции неправомерной выгоды в два этапа, в размере 6 тысяч гривен каждый. После получения второй суммы вымогателя задержали в порядке ст.208 УПК Украины. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области капитан внутренней безопасности Нацполиции собирал "дань" с путан.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове