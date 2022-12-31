В Запорожье из-за российских ракетных ударов обесточены почти 2 тысячи домов

31 декабря, 21:13
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Дом разрушенный российским ракетным ударом в Запорожье, 31 декабря (Фото:Головне управління ДСНС України у Запорізькій області via Facebook)

Дом разрушенный российским ракетным ударом в Запорожье, 31 декабря (Фото:Головне управління ДСНС України у Запорізькій області via Facebook)

В одном из районов города Запорожья из-за российских ракетных обстрелов 31 декабря обесточено 1750 домов.

Об этом сообщается на странице Запорожьеоблэнерго в Facebook.

«Уже сейчас понятно, что устранить повреждения до конца текущих суток — как того хотелось бы и нашим потребителям, и нам — к сожалению, не удастся. Но мы не будем прекращать аварийно-ремонтные работы, пока свет не вернется в дом каждого запорожца», — говорится в сообщении.

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Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ.

По последним данным, в результате этой атаки в Киеве погиб пожилой мужчина, пострадали 22 человека. Из них 15 госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии.

Кроме Киева, россияне ударили по Хмельницкой области (часть областного центра обесточена, семеро пострадавших), Запорожью (четверо пострадавших, в том числе беременная и ребенок) и Николаеву ( шесть раненых).

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Электроэнергия Запорожье Ракетные удары Новый Год Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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