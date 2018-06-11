11 июня 2018, понедельник

В Запорожье пьяный водитель врезался в микроавтобус с пассажирами, один человек погиб

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В ДТП пострадали шесть человек
Фото: полиция

В ДТП пострадали шесть человек

В Запорожье в результате аварии с участием маршрутного такси и легкового автомобиля один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

Как сообщили в местной полиции, смертельное ДТП произошло около 13:20 10 июня на улице Карпенко Карого.

По предварительным данным, водитель Volvo, нарушив правила дорожного движения, выехал на перекресток и столкнулся с микроавтобусом Mersedes-Bens. В результате последний перевернулся на бок. В момент ДТП в микроавтобусе находилось десять пассажиров и водитель.

В результате аварии пострадали водитель микроавтобуса 1959 года и две его пассажирки - 1950 и 1960. Последняя от полученных травм скончалась в больнице.

Также в больницу доставлены водитель Volvo 1970 года и пассажиры: мужчины 1996 и 1980 года рождения и женщина 1992 года рождения. Водитель Volvo находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю Volvo грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что 9 июня в Запорожье в результате ДТП с участием трех автомобилей погибла супружеская пара, а также травмированы пять человек, среди которых трое детей.

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