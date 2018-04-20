В Запорожье пьяный водитель сбил на глазах у патрульных трех человек на пешеходном переходе - видео

После первого ДТП водитель попытался сбежать, и протаранил машину полиции

Запорожским правоохранителям пришлось устроить погоню за 19-летним нарушителем, сбившим на пешеходном переходе трех человек.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел прямо на глазах патрульных.

"Правонарушитель, увидев патрульный автомобиль, начал убегать с целью избежания наказания", - рассказали в ведомстве.

В итоге злоумышленника удалось задержать, заблокировав ему путь служебной машиной, в которую он врезался.

Впрочем, и после этого водитель попытался сбежать с места происшествия.

"Мужчина и девушка даже после 2-го ДТП пытались скрыться. Патрульные совместно с полицейскими охраны задержали горе-водителя", - сообщили в полиции, отметив, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

Ранее сообщалось, что ночная погоня с полицией в Киеве закончилась ДТП с пострадавшими.