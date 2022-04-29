Без украинских товаров. В Запорожье оккупанты заставляют предпринимателей открывать магазины и вводить рубли 29 апреля, 04:44 Цей матеріал також доступний українською Обстрелянный дом в Запорожье (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

Во временно оккупированных селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области оккупационные власти требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Условие — без украинских товаров.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.



Одним из условий безопасной работы заведений является отсутствие на полках магазинов товаров украинского производства — украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из Крыма и вводить «рублевую зону».

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А в Васильевке, по словам жителей, значительно увеличилось количество российских военных. Как отмечают в ОВА, оккупанты размещаются в жилых кварталах, чтобы прятаться за гражданскими и использовать их как «живой щит».

"Также известно, что оккупанты раздают гуманитарную помощь и медикаменты только тем, кто их поддерживает и способствует их преступной деятельности. Многие жители сотрудничать с россиянами отказываются", добавили в Запорожской ОВА,

Ситуация в Пологовском районе остается напряженной. Из-за действий русско-оккупационных войск количество разрушений увеличивается ежедневно. Под обстрелами находятся Орехов и Гуляйполе, а также населенные пункты.

Ранее сообщалось, что на Донбассе российские войска продвигаются « медленно» и «неравномерно» из-за проблем с логистикой, заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Также в США есть информация о том, что некоторые российские силы покидают осажденный город Мариуполь и направляются на северо-запад в сторону Запорожья, несмотря на то, что Мариуполь до сих пор не перешел в Россию, о чем свидетельствуют российские удары по городу.

При этом российские оккупанты по-прежнему сталкиваются с проблемами морального духа и сплоченности. Особенно в связи с тем, что они используют призывников для усиления своих батальонных тактических групп.

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