На Запорожье оккупанты угрожают предпринимателям, которые не хотят торговать за рубли

22 мая, 02:52
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Васильевке Запорожской области предпринимателям, которые не хотят продавать товары за рубли, оккупанты угрожают «профилактическими беседами». Они ввели курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

«В Васильевке оккупационная администрация утвердила курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей. Также сообщают, что в случае отказа предпринимателей продавать товары за рубли – с ними проведут «профилактическую беседу», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Мелитополе коллаборант Евгений Балицкий распорядился с 20 мая 2022 года для расчетов использовать как гривну, так и рубли, а безналичные расчеты проводить только в рублях, курс валют: 2 рубля за 1 гривну.

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Как сообщалось, предприниматели временно оккупированного Бердянска вынуждены закупать товары из Крыма, при этом необходимо обязательно записаться на конвой сопровождения.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожье Рубли Оккупант Война России против Украины

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