В Запорожье неизвестный подорвал группу прохожих, три человека пострадали

Вечером в среду, 14 ноября, в Запорожье неизвестный бросил взрывной предмет в сторону трех мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении.
По информации местной полиции, инцидент произошел по ул. Военстрой в Шевченковском районе города.
Три человека 1989, 1986 и 1996 годов рождения получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Следователи установили, что потерпевшие не имеют отношения к политическим партиям, преступному миру или крупному бизнесу. Один из них - студент, двое других - работники предприятий.
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