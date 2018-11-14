В Запорожье неизвестный подорвал группу прохожих, три человека пострадали

Вечером в среду, 14 ноября, в Запорожье неизвестный бросил взрывной предмет в сторону трех мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По информации местной полиции, инцидент произошел по ул. Военстрой в Шевченковском районе города.

Три человека 1989, 1986 и 1996 годов рождения получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Следователи установили, что потерпевшие не имеют отношения к политическим партиям, преступному миру или крупному бизнесу. Один из них - студент, двое других - работники предприятий.

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Для задержания злоумышленника в городе и области ввели спецоперацию Сирена. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.