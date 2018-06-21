В Запорожье начальник управления водных ресурсов, задержанный за взятку, вышел под залог и сбежал в Крым

14 июня Орджоникидзевский горсуд Запорожья разрешил Шелю выйти под залог. На фото - задержание чиновника

Руководитель Запорожского регионального управления водных ресурсов Александр Шель, задержанный ранее за вымогательство и получение взятки, вышел из СИЗО после внесения залога и выехал в оккупированный Россией Крым.

Областная прокуратура решает вопрос об осуществлении в отношении него специального досудебного расследования.

Чиновника задержали 25 октября в минувшем году по подозрению в вымогательстве и получении взятки от предпринимателей за разрешительную документацию.

14 июня 2018 года решением суда Орджоникидзевского района Запорожья Шель вышел под залог в сумме 128 тыс. грн.

"Оказавшись на свободе, чиновник нарушил свои обязательства подозреваемого: он уклонялся от явки к следователю и прокурору, а затем уехал из Запорожья на территорию временно оккупированного Крыма", - сказано в сообщении.

Подозреваемый объявлен в розыск. Суд дал разрешение на его задержание.