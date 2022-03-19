В Запорожье на время комендантского часа закроют вокзал, посадка и высадка запрещены

19 марта, 15:26
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Укрзализныця (Фото:Артем Ильин)

Укрзализныця (Фото:Артем Ильин)

На время введения в Запорожье комендантского часа вокзал будет закрыт, а высадка и посадка пассажиров запрещена.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Отмечено, что сейчас готовится к отправке последний эвакуационный рейс № 86 Днепр — Львов/Ковель в 16:05.

Поезда возобновят движение по станции Запорожье после комендантского часа.

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Ранее в Запорожье решением военного командования ввели комендантский час с 16:00 19 марта до 06:00 21 марта.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Укрзализныця Комендантский час Запорожье

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