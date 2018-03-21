В Запорожье на складах нашли несколько тонн человеческих останков и других медотходов

На складах в промышленной зоне Запорожья нашли свалку, на которой хранились тонны человеческих останков, образцов анализов, а также использованных бинтов, инструментов и других медицинских отходов.

Как сообщает ТСН, обнаружить ее удалось по ужасному запаху, который ощущался даже при минусовой температуре.

"Видели руку, видели ногу - это то, что из пакетов выпало. Здесь бегают собаки, кошки - видно, это все разорвали", - рассказала одна из местных жительниц.

В полиции выяснили, что территория принадлежит Муниципальной экологической компании, которая должна вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья.

Всего на складе хранилось около четырех тонн отходов.

В свою очередь в компании заявляют, что не могли вывезти их на утилизацию, так как еще несколько месяцев назад суд наложил арест на это "имущество".

"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что в течение двух месяцев мы не подозреваемые, ни обвиняемые, ни свидетели - мы никто", - пояснил коммерческий директор МЭК Владимир Андреев.

В итоге суд отменил свое решение, и мусор со складов все-таки начали вывозить.

Ранее сообщалось, что под Кропивницким разрыли могильник радиоактивных отходов.