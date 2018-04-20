В Запорожье на пешехода упал подъемник мусоровоза, он погиб

Во время падения манипулятора получили повреждения три автомобиля

В пятницу утром, 20 апреля, в Запорожье у мусоровоза во время движения сорвался манипулятор, в результате погиб проходивший рядом мужчина.

Об этом сообщает местное издание Inform со ссылкой на патрульную полицию.

По словам полицейских, трагедия произошла около 9 часов утра на улице Академика Амосова, 65. Во время движения у мусоровоза опустился гидравлический подъемник на пешехода. Манипулятор также повредил три припаркованных рядом автомобиля – Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и Таврию.

"Мужчину госпитализировали и передали реанимационной бригаде, однако, как сообщили родственники, спасти пострадавшего не удалось", - говорится в сообщении.

Фото: inform.zp.ua

Напомним, что в Киеве мусоровоз, двигаясь задним ходом во дворе одного из жилых домов, насмерть переехал мужчину.