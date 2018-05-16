В Запорожье на акции за права ЛГБТ хулиган бросил в толпу петарду, пострадал полицейский

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Хулигана задержали
Фото: zanoza-news. com

Хулигана задержали

В среду, 16 мая, во время акции в Международный день противодействия гомофобии и трансфобии в Запорожье мужчина бросил в активистов светошумовую петарду.

В результате таких действий пострадал один полицейский, сообщает Громадське радіо.

Агрессивного хулигана оперативно задержали правоохранители. У злоумышленника обнаружили и изъяли пистолет и патроны, а также электрошокер, которые он взял на массовое мероприятие.

Фото: zanoza-news.com

Ранее в Киеве неизвестные сорвали дискуссию о ЛГБТ.

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