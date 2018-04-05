В Запорожье разоблачили злоумышленников, продававших частные и государственные базы данных

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Одна из найденных баз данных касалась таможенных операций
Фото: киберполиции

Одна из найденных баз данных касалась таможенных операций

Правоохранители разоблачили хакера и организацию, которые противозаконно торговали базами данных с персональными данными.

Один из запорожских хакеров специализировался на продаже персональных данных украинцев в Россию.

В еще одном офисе работало 20 сотрудников, каждый из них ежедневно совершал до 50 тысяч рассылок с предложением продажи баз с персональной информацией.

Расследованием занимались работники Киевского управления Департамента киберполиции.

Сейчас правоохранители устанавливают пути доступа к базам данных различных организаций как частного, так и государственного сектора.

На компьютере 21-летнего жителя Запорожья полицейские обнаружили учетные базы данных, которые запрещены для распространения. Речь идет в том числе и о 2,5 млн данных таможенных операций и более 1,5 миллиона учетных записей почтовых электронных ящиков покупателей из Украины и РФ.

Цена за базу данных стартовала от $100.

Расследование продолжается.

Раныше сообщалось, что в Украине разоблачили хакера из российской группировки Cobalt, которая осуществляла атаки и взломы различных мировых банков и гостиниц.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове