В Запорожье разоблачили злоумышленников, продававших частные и государственные базы данных

Правоохранители разоблачили хакера и организацию, которые противозаконно торговали базами данных с персональными данными.

Один из запорожских хакеров специализировался на продаже персональных данных украинцев в Россию.

В еще одном офисе работало 20 сотрудников, каждый из них ежедневно совершал до 50 тысяч рассылок с предложением продажи баз с персональной информацией.

Расследованием занимались работники Киевского управления Департамента киберполиции.

Сейчас правоохранители устанавливают пути доступа к базам данных различных организаций как частного, так и государственного сектора.

На компьютере 21-летнего жителя Запорожья полицейские обнаружили учетные базы данных, которые запрещены для распространения. Речь идет в том числе и о 2,5 млн данных таможенных операций и более 1,5 миллиона учетных записей почтовых электронных ящиков покупателей из Украины и РФ.

Цена за базу данных стартовала от $100.

Расследование продолжается.

Раныше сообщалось, что в Украине разоблачили хакера из российской группировки Cobalt, которая осуществляла атаки и взломы различных мировых банков и гостиниц.