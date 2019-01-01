В Запорожье избили лидера организации Авто Евро Сила за замечание не бросать петарды Сегодня, 14:28 80 Цей матеріал також доступний українською Погорелов попросил не бросать пиротехнику под авто (иллюстративное фото) Полиция Киева/Facebook

В Запорожье жестоко избили лидера организации Авто Евро Сила Влада Погорелова за замечание про петарды.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прострелена нога и многочисленные травмы из-за замечания не бросать петарды под авто", - написал Погорелов.

Руководитель отдела коммуникаций полиции в Запорожской области Екатерина Людвик сообщила Укринформу, что сообщение о том, что 31-летнего гражданина доставили в больницу поступило в понедельник, 31 декабря, в 18:28.

"По словам потерпевшего, травмы он получил около 18:00 на улице Новокузнецкая от неизвестного в ходе конфликта. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Lanos. Принятыми мерами автомобиль нашли во дворе на улице Стешенко в Запорожье", - отметила Людвик.

По злоумышленнику открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Продолжается расследование.