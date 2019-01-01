Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Томаш Фиала
Риски и возможности
Мустафа Найем
Настоящее будущее
Петр Порошенко
Держать штурвал
Андерс Аслунд
Тень Кремля

В Запорожье избили лидера организации Авто Евро Сила за замечание не бросать петарды

Сегодня, 14:28
80
Цей матеріал також доступний українською

Погорелов попросил не бросать пиротехнику под авто (иллюстративное фото)

Полиция Киева/Facebook

В Запорожье жестоко избили лидера организации Авто Евро Сила Влада Погорелова за замечание про петарды.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прострелена нога и многочисленные травмы из-за замечания не бросать петарды под авто", - написал Погорелов.

Руководитель отдела коммуникаций полиции в Запорожской области Екатерина Людвик сообщила Укринформу, что сообщение о том, что 31-летнего гражданина доставили в больницу поступило в понедельник, 31 декабря, в 18:28.

"По словам потерпевшего, травмы он получил около 18:00 на улице Новокузнецкая от неизвестного в ходе конфликта. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Lanos. Принятыми мерами автомобиль нашли во дворе на улице Стешенко в Запорожье", - отметила Людвик.

По злоумышленнику открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Продолжается расследование.

Теги:   Авто Евро Сила Полиция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Выбор редакции

Техно/Научпоп

Сегодня, 12:00

article_img
Квантовый компас. Британские ученые нашли способ попрощаться с GPS
Техно/Игры

Сегодня, 07:20

article_img
5 лучших игр для похмелья. Когда Новый год прошел слишком весело

Читайте также

Научпоп

Сегодня, 12:00

article_img
Квантовый компас. Британские ученые нашли способ попрощаться с GPS
Игры

Сегодня, 07:20

article_img
5 лучших игр для похмелья. Когда Новый год прошел слишком весело
Геополитика

Вчера, 11:29

article_img
Сюрприз от Трампа. Решение об уходе из Сирии стало политической катастрофой для США