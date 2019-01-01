В Запорожье избили лидера организации Авто Евро Сила за замечание не бросать петарды
В Запорожье жестоко избили лидера организации Авто Евро Сила Влада Погорелова за замечание про петарды.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Прострелена нога и многочисленные травмы из-за замечания не бросать петарды под авто", - написал Погорелов.
Руководитель отдела коммуникаций полиции в Запорожской области Екатерина Людвик сообщила Укринформу, что сообщение о том, что 31-летнего гражданина доставили в больницу поступило в понедельник, 31 декабря, в 18:28.
"По словам потерпевшего, травмы он получил около 18:00 на улице Новокузнецкая от неизвестного в ходе конфликта. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Lanos. Принятыми мерами автомобиль нашли во дворе на улице Стешенко в Запорожье", - отметила Людвик.
По злоумышленнику открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Продолжается расследование.