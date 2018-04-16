В Запорожье впервые испытали новый украинский вертолет Надия - фото, видео

В понедельник, 16 апреля, на площадке компании Мотор Сич в Запорожье прошли первые летные испытания отечественного вертолета Надия.

Как сообщил генеральный авиаконструктор АО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев, сертификация воздушного транспорта продлится целый год в национальном сертификационном центре авиационной администрации Украины и международном сертификационном комитете, передает Укринформ.

Вертолет относится к классу легких вертолетов, так как на 70% построен из композитного материала. Он способен подниматься на высоту пять тысяч метров, дальность полета - 720 километров.

"Топливный бак перенесен из салона - это международные требования. Пассажирские сиденья более удобные, увеличена дальность полета, есть мечта установить автопилот. Сегодняшний полет доказал, что у этой машины есть жизнь", - рассказал о характеристиках вертолета летчик-испытатель Андрей Федоров.

Вертолет Надия предназначен для патрулирования дорог, мониторинга трубопроводов и газопроводов, для использования подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, санитарной авиации, Госпогранслужбы и для других оборонных целей.

Напомним, что Мотор Сич планирует начать производство нового легкого гражданского вертолета МСД-2 Надия дальностью полета 1 тыс. км.