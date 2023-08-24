В Запорожье и Одессе прогремели взрывы

24 августа, 23:37
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Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В ночь на пятницу 25 августа в ряде областей Украины звучит тревога. В Одессе и Запорожье были слышны взрывы.

23:46 Воздушные силы сообщают о работе ПВО над Одессой

По информации Воздушных сил ВСУ, наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном и юго-восточном направлениях.

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В Одесской ОГА призвали жителей оставаться в укрытиях.

Общественное сообщает также, что взрывы были слышны в Запорожье.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесская область Одесса Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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