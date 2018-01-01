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В Запорожье грузовик во время движения провалился в трехметровую яму

Сегодня, 13:04
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Водитель фуры в результате ДТП не пострадал

Скриншот с видео ТСН/YouTube

В среду, 5 декабря, на выезде из Запорожья произошло ДТП с участием грузовика.

Как сообщает ТСН, причиной аварии стала яма в дорожном покрытии, в которую во время движения провалилась фура.

Глубина образовавшегося провала составила около трех метров. Чтобы достать из него грузовик, понадобилось несколько часов.

Водитель в результате происшествия не пострадал.

Также отмечается, что недавно этот участок дороги ремонтировали, однако асфальт начал проседать почти сразу после завершения работ.

Теги:   Яма Грузовик Запорожье ДТП

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