В Запорожье грузовик во время движения провалился в трехметровую яму Сегодня, 13:04 115 Цей матеріал також доступний українською Водитель фуры в результате ДТП не пострадал Скриншот с видео ТСН/YouTube

В среду, 5 декабря, на выезде из Запорожья произошло ДТП с участием грузовика.

Как сообщает ТСН, причиной аварии стала яма в дорожном покрытии, в которую во время движения провалилась фура.

Глубина образовавшегося провала составила около трех метров. Чтобы достать из него грузовик, понадобилось несколько часов.

Водитель в результате происшествия не пострадал.

Также отмечается, что недавно этот участок дороги ремонтировали, однако асфальт начал проседать почти сразу после завершения работ.