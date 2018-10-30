В Запорожье фейковый депутат пытался подкупить сотрудника СБУ

Правоохранители задержали в Запорожье жителя Мелитополя, который пытался подкупить сотрудника Службы безопасности Украины.

Как сообщается, мужчина хотел за взятку в $5 тысяч избежать уголовной ответственности по делу о хранении боеприпасов (гранаты и патронов).

Кроме того, за эту сумму он также рассчитывал на возвращение вещественных доказательств, изъятых у него во время обыска.

При этом мужчина представился сотруднику СБУ "депутатом поселкового совета".

Задержали псевдодепутата при попытке передачи оговоренной взятки.