В Запорожье фейковый депутат пытался подкупить сотрудника СБУ

Правоохранители задержали в Запорожье жителя Мелитополя, который пытался подкупить сотрудника Службы безопасности Украины.
Как сообщается, мужчина хотел за взятку в $5 тысяч избежать уголовной ответственности по делу о хранении боеприпасов (гранаты и патронов).
Кроме того, за эту сумму он также рассчитывал на возвращение вещественных доказательств, изъятых у него во время обыска.
При этом мужчина представился сотруднику СБУ "депутатом поселкового совета".
Задержали псевдодепутата при попытке передачи оговоренной взятки.
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