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В Запорожье директор землеустроительного предприятия попался на миллионной взятке

Сегодня, 18:00
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В Запорожье директор землеустроительного предприятия попался на миллионной взятке - фото

СБУ

Чиновника задержали прямо в рабочем кабинете

Директора одной из консалтинговых компаний Запорожья уличили в масштабной коррупции.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, чиновник вымогал у частного предпринимателя более миллиона гривен.

Взамен он обещал повлиять на представителей местной власти в вопросе предоставления права на выкуп земельного участка.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника прямо на рабочем месте при получении им всей суммы взятки.

Фото: СБУ

По данному факту начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369−2 УК Украины. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги:   Запорожье Чиновники Земельные участки Коррупция

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