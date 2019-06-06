В Запорожье директор землеустроительного предприятия попался на миллионной взятке Сегодня, 18:00 Цей матеріал також доступний українською СБУ Чиновника задержали прямо в рабочем кабинете СБУ

Директора одной из консалтинговых компаний Запорожья уличили в масштабной коррупции.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, чиновник вымогал у частного предпринимателя более миллиона гривен.

Взамен он обещал повлиять на представителей местной власти в вопросе предоставления права на выкуп земельного участка.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника прямо на рабочем месте при получении им всей суммы взятки.

Фото: СБУ

По данному факту начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369−2 УК Украины. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.