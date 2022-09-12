В Запорожье ночью были слышны звуки взрывов 12 сентября, 05:38 ЗАЭС в Запорожской области (иллюстративный фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожье ночью слышались звуки взрывов. Сведений о взрывах пока нет.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.



"Этой ночью в городе были слышны громкие звуки", - сказал он.

По словам Куртева, впоследствии в Запорожье стало все спокойно. Окончательные данные о ночных «звуках» ждут от областной военной администрации.

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