В Запорожье прогремел взрыв
Взрыв (Фото:via Думская / Telegram)
В ночь на 14 апреля в Запорожье раздался взрыв.
Об этом сообщает Суспильне.
После взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Взрыв (Фото:via Думская / Telegram)
В ночь на 14 апреля в Запорожье раздался взрыв.
Об этом сообщает Суспильне.
После взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
NV Премиум это:
или
Продолжить читать материалы открытого доступа
Мы отправили вам письмо с ссылкой на создание нового пароля
Если письмо не пришло в течение нескольких минут, пожалуйста, проверьте папку Спам.
В случае возникновения проблем, пожалуйста, напишите в службу поддержки support@nv.ua