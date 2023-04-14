В Запорожье прогремел взрыв

14 апреля, 02:08
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Взрыв (Фото:via Думская / Telegram)

Взрыв (Фото:via Думская / Telegram)

В ночь на 14 апреля в Запорожье раздался взрыв.

Об этом сообщает Суспильне.

После взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье

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