В Запорожье автомобиль насмерть сбил мать с ребенком

В Запорожье BMW, который ехал по Набережной в районе Вознесеновского рынка с большой скоростью, сбил насмерть женщину и ее пятилетнюю дочь.

Автомобиль не справился с управлением и сбил людей на тротуаре, передает Интерфакс-Украина.

Полиция сообщила, что водитель участвовал в уличных гонках с другим автомобилем, который покинул место происшествия.

Водитель BMW также пытался покинуть место преступления, но был задержан.

Напомним,1 июня в Ровно столкнулись пассажирский автобус и автомобиль со съемочной группой агентства журналистских расследований Четвертая власть. В результате аварии погиб оператор, журналистка и водитель получили травмы.