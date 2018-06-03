03 июня 2018, воскресенье

В Запорожье автомобиль насмерть сбил мать с ребенком

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Тормозной путь автомобиля составил более 120 метров

Тормозной путь автомобиля составил более 120 метров

В Запорожье BMW, который ехал по Набережной в районе Вознесеновского рынка с большой скоростью, сбил насмерть женщину и ее пятилетнюю дочь.

Автомобиль не справился с управлением и сбил людей на тротуаре, передает Интерфакс-Украина.

Полиция сообщила, что водитель участвовал в уличных гонках с другим автомобилем, который покинул место происшествия.

Водитель BMW также пытался покинуть место преступления, но был задержан.

Напомним,1 июня в Ровно столкнулись пассажирский автобус и автомобиль со съемочной группой агентства журналистских расследований Четвертая власть. В результате аварии погиб оператор, журналистка и водитель получили травмы.

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