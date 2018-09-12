В Запорожье автобус с пассажирами провалился в сквозную дыру на мосту - фото

В среду, 12 сентября, на мосту Преображенского в Запорожье маршрутка с пассажирами провалилась задними колесами в образовавшуюся сквозную дыру, и застряла в ней.

Об этом сообщил портал 061.ua, опубликовав фото с места происшествия.

Инцидент произошел, когда водитель пытался объехать по пешеходной части пробку, образовавшуюся из-за ДТП.

В результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС вытащили автобус с помощью троса.

По словам главы Запорожской ОГА, данный мост находится на балансе Приднепровской железной дороги.

"После того, как произошла авария, вместе с городом мы провели совещание. Мы напишем письмо на имя руководства Приднепровской железной дороги и попросим, чтобы они, в срочном порядке, запланировали ремонтные работы, а также внесли в бюджет следующего года средства на проведение капитального ремонта", - заявил он.