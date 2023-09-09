Обустроил мини-АЗС из ворованного бензина. В Запорожье арестовали имущество полковника ГСЧС 9 сентября, 01:46 Имение полковника ГСЧС (Фото:dbr.gov.ua)

Полковник, который был начальником аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Запорожской области, и его сообщники разворовывали топливо, которое выделялось для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей. Суд арестовал его имущество.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



По данным следствия, хищения горючего были настолько масштабными, что чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного имения. Сумма убытков составляет более 2,3 млн гривен. Кроме того, чиновник использовал сотрудников ГСЧС для перевозки украденного горючего.

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Суд арестовал земельный участок площадью 1,9 гектара, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и его банковские счета.

Правоохранители изъяли автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF, а суд наложил арест еще и на 5,5 млн гривен.

Также арестован и передан в управление АРМА 1 млн гривен подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему воровать топливо.