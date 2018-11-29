В захвате украинских судов в Керченском проливе участвовали бывшие сотрудники СБУ

Заместитель главы СБУ Олег Фролов сообщил, что среди причастных к нападению на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября есть двое бывших сотрудников украинской спецслужбы.
Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
"У нас есть информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняли задачу именно по захвату наших судов", - сказал Фролов.
Он добавил, что СБУ проверяет информацию о причастности к захвату украинских судов экс-сотрудников спецслужбы со всех источников, в том числе, сайта Миротворец.
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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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