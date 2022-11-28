Из заплыва на бал. Украинские пограничники задержали мужчину, который собирался «форсировать» Тису

28 ноября, 13:48
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Пограничники задержали мужчину (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)

Пограничники задержали мужчину (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)

Украинские пограничники задержали мужчину, который собирался «форсировать» Тису. Молодой человек планировал добраться до Германии, чтобы принять участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ в Facebook в понедельник, 28 ноября.

«Вчера на Закарпатье пограничники пресекли попытку юноши незаконно попасть в Румынию. Оттуда молодой человек планировал добраться до Германии, чтобы принять участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам», — говорится в сообщении.

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www.facebook.com/DPSUkraine
Фото: www.facebook.com/DPSUkraine

В ведомстве заявили, что об опасности пересечения по реке Тиса он не знал, ведь дельцы, которые за 2500 долларов организовали ему маршрут, об угрозах для жизни не предупредили.

«На данный момент устанавливаются причастные к организации незаконного путешествия, а мы еще раз напоминаем, что такие путешествия опасны», — отметили в ГПСУ.

В Закарпатской области пограничники задержали троих мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией. Перевозчик за такую «услугу» брал по 1400 долларов с каждого «клиента».

https://www.youtube.com/watch?v=kdjt_qn4_Cc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины Закарпатская область Война России против Украины

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