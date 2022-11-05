В Закарпатской области отец-иностранец похитил ребенка и пытался вывезти его из Украины 5 ноября, 17:09 В ходе проверки документов правоохранители установили, что мужчина вывозит девочку без разрешения матери (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

В пятницу, 4 ноября, пограничники Чопского отряда предотвратили незаконный вывоз двухлетнего ребенка отцом-иностранцем, который похитил его у матери.



Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Женщина предварительно проинформировала пограничников о факте возможной попытки вывоза общей дочери за пределы Украины отцом - гражданином Ирака.



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Она сообщила, что иностранец похитил ребенка и, вероятно, постарается уехать вместе с ним в неизвестном направлении.

Мужчина прибыл с ребенком в железнодорожный пункт пропуска Чоп (Дружба). Он планировал уехать поездом в Венгрию. При изучении документов правоохранители установили, что мужчина действительно вывозит девочку без разрешения матери.

На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции, которым и передали иностранца и ребенка для дальнейшего правового решения.

