В Закарпатской области обвалился мост, пять пострадавших, в том числе двое детей 24 июля, 21:59 Место инцидента (Фото:Закарпатская ОВА / Telegram)

В Закарпатской области в понедельник, 24 июля, обвалился мост в Тячевском районе. Пострадали пять человек, среди них двое детей.

Об этом сообщает Закарпатская ОВА.

В полицию сегодня около 19:00 поступило сообщение об обвале транспортного моста на трассе Мукачево-Рогатин в населенном пункте Бедевля.

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По предварительным данным, обвалилась одна из секций моста вместе с двумя автомобилями — грузовиком и легковушкой.

На месте происшествия уже работают все оперативно-спасательные службы. Также туда выехал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Как отмечают в ведомстве, причиной инцидента стало то, что по мосту двигался грузовик, который существенно нарушил допустимые нормы нагрузки. Одновременно с грузовым авто на переходе было также легковое. Оно перевернулось.

В связи с обвалом моста движение транспорта организовали через такие населенные пункты: Крива — Терново — Нересница — Ольховцы — Бедевля.