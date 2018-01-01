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В Закарпатской ОГА назвали причину разлива нефти

Сегодня, 14:08
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Сырую нефть мог воровать кто-то из местных

Фото: Pixabay

Утечка нефти на нефтепроводе вблизи села Русской Закарпатской области произошла из-за несанкционированной врезки в нефтепровод.

Об этом рассказал заместитель главы Закарпатской ОГА Ярослав Галас, пишет 112 Украина.

"Это несанкционированная врезка с целью кражи сырой нефти. Уже добрались до места разгерметизации и обнаружили следы, что была попытка врезки. Очевидно, кто-то из местных жителей. Это периодически случается на том или ином участке", - сказал он.

Галас добавил, что потом сырую нефть транспортируют, делают из нее самодельный дизель и продают на нелегальных автозаправках.

"Сейчас выяснили, что это была кража, и будут искать", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Мукачевском районе произошел разлив сырой нефти из трубопровода Дружба.

Теги:   Кража Закарпатская область Нефть

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