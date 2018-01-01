В Закарпатской ОГА назвали причину разлива нефти
Утечка нефти на нефтепроводе вблизи села Русской Закарпатской области произошла из-за несанкционированной врезки в нефтепровод.
Об этом рассказал заместитель главы Закарпатской ОГА Ярослав Галас, пишет 112 Украина.
"Это несанкционированная врезка с целью кражи сырой нефти. Уже добрались до места разгерметизации и обнаружили следы, что была попытка врезки. Очевидно, кто-то из местных жителей. Это периодически случается на том или ином участке", - сказал он.
Галас добавил, что потом сырую нефть транспортируют, делают из нее самодельный дизель и продают на нелегальных автозаправках.
"Сейчас выяснили, что это была кража, и будут искать", - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что в Мукачевском районе произошел разлив сырой нефти из трубопровода Дружба.