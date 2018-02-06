В Закарпатской области задержали воров, промышлявших кражами в церквях разных конфессий

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Воры успели обокрасть 13 церквей за месяц
Фото: Pixabay

Воры успели обокрасть 13 церквей за месяц

В Закарпатской области задержали троих человек, которые воровали имущество церквей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в августе 2017 года они совершили 13 краж в церквях разных конфессий на территории Ужгородского, Свалявского, Перечинского и Береговского районов. Общая суммы убытков оценивается в 150 тысяч грн.

Суд взял под стражу с возможностью внесения залога организаторов преступной группировки. Другим участникам назначили домашний арест.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Задержанным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове