В Закарпатской области задержали воров, промышлявших кражами в церквях разных конфессий

В Закарпатской области задержали троих человек, которые воровали имущество церквей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в августе 2017 года они совершили 13 краж в церквях разных конфессий на территории Ужгородского, Свалявского, Перечинского и Береговского районов. Общая суммы убытков оценивается в 150 тысяч грн.

Суд взял под стражу с возможностью внесения залога организаторов преступной группировки. Другим участникам назначили домашний арест.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Задержанным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.