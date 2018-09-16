16 сентября 2018, воскресенье

В Закарпатской области внедорожник сорвался в ущелье, двое погибших

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В салоне внедорожника находились два киевлянина 1970 и 1991 года рождения
Фото: DsnsZakarpattya via Facebook

В салоне внедорожника находились два киевлянина 1970 и 1991 года рождения

В Раховском районе Закарпатья двое туристов сорвались на внедорожнике в ущелье, оба погибли на месте, сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

"15 сентября в 9:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в районе горы Близница, вблизи горной долины Драгобрат Раховского района, обнаружен перевернутый внедорожник", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух мужчин, ими оказались два киевлянина 1970 и 1991 года рождения.

По предварительной информации, во время катания на автомобиле высокой проходимости Dodge по горной местности, внедорожник сорвался с горы Близница, в результате чего водитель и пассажир получили травмы не совместимые с жизнью. 

О происшествии спасателям сообщил турист, который заметил в ущелье изуродованный автомобиль.

Тела погибших спасатели транспортировали в с. Свидовец Раховского района, где передали работникам Раховского отдела полиции.

Фото:zk.dsns.gov.ua 

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