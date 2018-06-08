В Закарпатской области ураган сорвал крыши с домов

На Закарпатье сегодня шквал и дожди

В пятницу, 8 июня, в селе Гребля Иршавского района Закарпатской области зафиксированы сильные порывы ветра - шквальным ветром были повреждены крыши двух домов и двух хозяйственных построек.

Сообщение о непогоде поступило в областную службу ГСЧС в 15 часов.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В то же время спасатели с утра предупредили, что на большей части территории Закарпатской области ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, местами - небольшие локальные сели.

Напомним, также в этот день в Запорожье водителю удалось снять на свой авторегистратор настоящий смерч.