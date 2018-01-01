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В Закарпатской области перекроют часть трассы Киев-Чоп

Сегодня, 11:38
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Патрульные опубликовали схему объезда

 4 и 5 декабря в Закарпатской области перекроют часть трассы Киев-Чоп.

Как сообщили в патрульной полиции региона, движение будет перекрыто в районе села Сусково из-за ремонтных работ на аварийном участке. 

4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, не съезжая с данной трассы. 

Однако 5 декабря до 13:00 движение на участке дороги M-06 от км 752 + 375 до км 753 + 775 будет полностью перекрыто. 

Объезд этого отрезка трассы будет возможен через дорогу районного значения близ села Сусково. В полиции также опубликовали фото со схемой объезда перекрытого участка.

Теги:   Ремонт дорог Закарпатская область Киев-Чоп

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