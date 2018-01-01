В Закарпатской области перекроют часть трассы Киев-Чоп Сегодня, 11:38 28 Цей матеріал також доступний українською Патрульные опубликовали схему объезда

4 и 5 декабря в Закарпатской области перекроют часть трассы Киев-Чоп.

Как сообщили в патрульной полиции региона, движение будет перекрыто в районе села Сусково из-за ремонтных работ на аварийном участке.

4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, не съезжая с данной трассы.

Однако 5 декабря до 13:00 движение на участке дороги M-06 от км 752 + 375 до км 753 + 775 будет полностью перекрыто.

Объезд этого отрезка трассы будет возможен через дорогу районного значения близ села Сусково. В полиции также опубликовали фото со схемой объезда перекрытого участка.