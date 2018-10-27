В Закарпатской области микроавтобус въехал в грузовик, есть жертвы

В Закарпатской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

По данным полиции, 18-летний водитель Renault Trafic, двигаясь в направлении Свалявы выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Volvo. В грузовике находился 49-летний иностранец.

В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса и его пассажир в возрасте около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские.

По факту аварии начато уголовное производство. По данным медосмотра, водитель грузовика был трезв. Полиция назначила ряд экспертиз для установления причин ДТП.