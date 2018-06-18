18 июня 2018, понедельник

В Закарпатской области скорая с пациентом перевернулась в результате маневрирования

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Водитель не справился с управлением и вылетел на обочину
Фото: Mukachevo.net.

Водитель не справился с управлением и вылетел на обочину

В понедельник, 18 июня, автомобиль скорой, который вез 73-летнего пациента с инфарктом, съехала на обочину и перевернулась.

В результате ДТП обошлось без пострадавших, пишет Mukachevo.net.

Инцидент произошел в Свалявском районе в 2 километрах от села Ганьковица.

По словам одного из участников дорожно-транспортного происшествия, водитель не справился с управлением на повороте, и выехал на скорости с дороги и перевернулся.

"Ему пришлось маневрировать, ведь ему не уступили дорогу", - говорится в сообщении.

Ранее НВ сообщало, что 12 июня в Корабельном районе Херсона автомобиль скорой помощи сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

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