В Закарпатской области активисты перекрыли трассу Киев-Чоп, на перевале образовалась километровая очередь из фур

Трасса перекрыта уже пять часов

В понедельник, 19 ноября, активисты перекрыли трассу Киев-Чоп в Закарпатской области на перевале в Нижних Воротах.

Как сообщает Mukachevo.net, участники акции просили прибыть чиновников региона, которые могут ответить за криминальную ситуацию в области, вырубку лесов и ремонт дорог.

С 11:00 утра активисты перекрыли дорогу для грузовиков и легковых авто. По состоянию на 16:30 движение на перевале перекрыто, местные власти пока не приехали к митингующим.

Участники акции приготовили бочки для обогрева. Они принесли с собой еду.

Из-за акции протеста на подъезде к перевалу образовалась километровая очередь из авто.

Патрульная полиция опубликовала для водителей карту с альтернативным маршрутом, чтобы объехать пробку.