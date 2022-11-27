За 1,4 тыс. долларов с каждого. На Закарпатье задержали перевозчика с тремя уклонистами

27 ноября, 14:45
Поделиться:
Задержанные уклонисты (Фото:МВД Украины/Telegram)

Задержанные уклонисты (Фото:МВД Украины/Telegram)

В Закарпатской области пограничники задержали троих мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией. Перевозчик за такую «услугу» брал по 1400 долларов с каждого «клиента».

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Отмечается, что автомобиль Опель Мовано, водитель которого перевозил двух жителей Львовской области и одного закарпатца, пограничники остановили на окраине села Великий Бычков.

Видео дня

Читайте также:

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ: Сейчас продолжается третья волна мобилизации, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, и проблем с ней нет (Фото:Reuters) Суды изредка лишают свободы за уклонение. Каким может быть реальное наказание во время мобилизации — объясняет опытный юрист

«Все четверо заметно нервничали и не смогли дать четкого ответа о цели пребывания в контролируемом приграничном районе», — говорится в публикации.

По оперативным данным стало известно, что водитель за денежное вознаграждение в размере 1400 долларов с каждого своего «клиента», должен был доставить его в приграничье, непосредственно к месту незаконного пересечения границы.

В настоящее время офицеры оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда устанавливают всех причастных к организации незаконного пересечения границы лиц.

Ранее сообщалось, что, по данным Госпогранслужбы, 8 тысяч уклонистов пытались незаконно пересечь границу Украины с начала военного положения.

https://www.youtube.com/embed/Bu5VM09DQfI
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Закарпатье МВД Украины Госпогранслужба Украины Задержание

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X