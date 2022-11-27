За 1,4 тыс. долларов с каждого. На Закарпатье задержали перевозчика с тремя уклонистами 27 ноября, 14:45 Задержанные уклонисты (Фото:МВД Украины/Telegram)

В Закарпатской области пограничники задержали троих мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией. Перевозчик за такую «услугу» брал по 1400 долларов с каждого «клиента».

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Отмечается, что автомобиль Опель Мовано, водитель которого перевозил двух жителей Львовской области и одного закарпатца, пограничники остановили на окраине села Великий Бычков.

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«Все четверо заметно нервничали и не смогли дать четкого ответа о цели пребывания в контролируемом приграничном районе», — говорится в публикации.

По оперативным данным стало известно, что водитель за денежное вознаграждение в размере 1400 долларов с каждого своего «клиента», должен был доставить его в приграничье, непосредственно к месту незаконного пересечения границы.

В настоящее время офицеры оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда устанавливают всех причастных к организации незаконного пересечения границы лиц.

Ранее сообщалось, что, по данным Госпогранслужбы, 8 тысяч уклонистов пытались незаконно пересечь границу Украины с начала военного положения.