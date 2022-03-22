Сепаратистские провокации. Венгерская община на Закарпатье предотвратила спецоперацию ФСБ 22 марта, 00:13 Цей матеріал також доступний українською Виктор Мыкыта (Фото:facebook/Виктор Мыкыта)

В Закарпатье агенты ФСБ РФ попытались устроить провокацию среди венгерской общины области. Однако они подверглись общему сопротивлению венгров и украинских правоохранителей.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта.

«Фиксируем подрывную деятельность спецслужб РФ в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию на территории Закарпатья.

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Объектом этих мероприятий ожидаемо стала венгерская община нашего региона, представителям которой стали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами.

Спасибо представителям венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России», - сказал он.

Мыкыта рассказал, что российская пропаганда распространяет фейки о якобы желании венгров Закарпатья отсоединиться от Украины и войти в Венгрию.

Украинские власти заранее готовились к подобным информационным спецоперациям врага и системно противодействуют любым попыткам дестабилизации.

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