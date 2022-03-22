Сепаратистские провокации. Венгерская община на Закарпатье предотвратила спецоперацию ФСБ

22 марта, 00:13
Цей матеріал також доступний українською
Виктор Мыкыта (Фото:facebook/Виктор Мыкыта)

Виктор Мыкыта (Фото:facebook/Виктор Мыкыта)

В Закарпатье агенты ФСБ РФ попытались устроить провокацию среди венгерской общины области. Однако они подверглись общему сопротивлению венгров и украинских правоохранителей.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта.

«Фиксируем подрывную деятельность спецслужб РФ в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию на территории Закарпатья.

Видео дня

Объектом этих мероприятий ожидаемо стала венгерская община нашего региона, представителям которой стали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136470155575877&id=100076386781075&show_text=true&width=500

Спасибо представителям венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России», - сказал он.

Мыкыта рассказал, что российская пропаганда распространяет фейки о якобы желании венгров Закарпатья отсоединиться от Украины и войти в Венгрию.

Читайте также:

Виктор Орбан (Фото:John Thys/Pool via REUTERS) Издали указ. Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию

Украинские власти заранее готовились к подобным информационным спецоперациям врага и системно противодействуют любым попыткам дестабилизации.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Венгрия ФСБ Закарпатье Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ