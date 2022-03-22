Сепаратистские провокации. Венгерская община на Закарпатье предотвратила спецоперацию ФСБ
Виктор Мыкыта (Фото:facebook/Виктор Мыкыта)
В Закарпатье агенты ФСБ РФ попытались устроить провокацию среди венгерской общины области. Однако они подверглись общему сопротивлению венгров и украинских правоохранителей.
Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта.
«Фиксируем подрывную деятельность спецслужб РФ в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию на территории Закарпатья.
Объектом этих мероприятий ожидаемо стала венгерская община нашего региона, представителям которой стали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами.
Спасибо представителям венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России», - сказал он.
Мыкыта рассказал, что российская пропаганда распространяет фейки о якобы желании венгров Закарпатья отсоединиться от Украины и войти в Венгрию.
Украинские власти заранее готовились к подобным информационным спецоперациям врага и системно противодействуют любым попыткам дестабилизации.
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