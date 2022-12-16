Оккупанты переводят больницы в оккупированной Луганской области на обслуживание военных РФ, отказывая гражданским

16 декабря, 16:02
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Больницы оккупированной Луганской области превращают в военные госпитали для военных РФ (Фото:Alexander Ermochenko/Telegram)

Больницы оккупированной Луганской области превращают в военные госпитали для военных РФ (Фото:Alexander Ermochenko/Telegram)

На оккупированных территориях Луганской области оккупанты переводят больницы на обслуживание военных РФ, превращая их в военные госпитали и отказывая в лечении гражданским.

Об этом сообщили в Центра национального сопротивления Сил Спецопераций.

«Из-за многочисленных потерь среди личного состава россиян больницы, оккупированные врагом, отказывают гражданским в медицинском обслуживании. Несколько больниц Луганска и временно оккупированных городов и сел области перешли в формат работы военных госпиталей», — отметили там.

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В Центре рассказали, что Луганская городская многопрофильная больница № 3 уже разместила около 100 российских военных. Также полностью переведена на обслуживание больница в Кременной.

«Луганская городская многопрофильная больница № 15 отказывает в обслуживании гражданским и в декабре должна окончательно переориентироваться на военных. Такую стратегию оккупанты избрали по всей временно оккупированной части области», — резюмировали там.

В начале октября сообщалось, что в Луганской области на фоне успешного контрнаступления ВСУ оккупационные войска несут потери. Раненым не хватает места.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ потеряли более 97 тысяч своих военных.

https://www.youtube.com/embed/X05IbPSsoI4
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Луганская область Война России против Украины

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