В ловушке у оккупантов. В захваченной Херсонской области осталось около половины местных жителей — облсовет

12 июля, 15:42
Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Во временно захваченных регионах Херсонской области, откуда украинские власти призывали людей эвакуироваться, осталось около половины местных жителей, сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Около 50% населения остаются сегодня в Херсонской области», — сказал он в эфире телемарафона.

Он добавил, что эвакуироваться со временно оккупированных территорий можно через Васильевку в Запорожской области. По его данным, это единственный маршрут кроме временно оккупированного Крыма, по которому можно выехать с захваченных территорий.

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Соболевский отметил, что с момента оккупации Херсонской области не было ни одного согласованного с россиянами гуманитарного коридора, а оккупанты держат местных жителей в ловушке.

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10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

До этого министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться. Тех, у кого нет такой возможности, призывали готовить укрытия, запасаться водой и едой.

https://www.youtube.com/embed/iuZn89I9gzA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Херсонская область

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