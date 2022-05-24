«Выехало не больше 30%». В захваченном оккупантами Светлодарске осталось около 10 тысяч мирных жителей — глава Донецкой ОВА

24 мая, 19:34
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Последствия действий оккупантов в Мариуполе, 22 мая 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Последствия действий оккупантов в Мариуполе, 22 мая 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

В захваченном войсками РФ Светлодарске осталось около 10 тысяч мирных жителей, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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«Большое количество населения, больше 10 тысяч там осталось», — сказал он в комментарии Донбасс Реалии.

Он также отметил, что из города выехало «не больше 30%» местных жителей и все еще можно эвакуироваться.

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«Уехать трасса позволяет, так называемая трасса на Дебальцево», — подчеркнул он.

Ранее глава Светлодарской военной администрации Сергей Гошко сообщал, что оккупанты 24 мая вошли в город Светлодарск и уже вывесили российский флаг над горсоветом.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Война в Украине Светлодарск Павел Кириленко

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