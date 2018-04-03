В заброшенной шахте в Николаевской области обнаружили схрон с вооружением

На территории заброшенной шахты в Березанском районе Николаевской области обнаружили схрон боеприпасов и вооружения.

Как сообщили в областной полиции, тайник нашли в степи между селами Тронка и Даниловка в шахте, где ранее добывали камень. Вооружение было упаковано в мешки и коробки.

По словам полицейских, из шахты было изъято более 350 патронов калибра 7.62 мм, 369 патронов калибра 5.45 мм, восемь корпусов от гранаты Ф-1, два корпуса от гранаты Ф-5, три взрывателя к ним, гранатомет (РПГ-22), два килограмма пороха, сигнальные ракеты, дымовую мину и девять капсюлей-воспламенителей.

Часть вооружения было уничтожено на месте в связи с риском взрыва во время транспортировки. Остальные направлены на экспертное исследование.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, украинские пограничники обнаружили схрон боеприпасов российского происхождения на окраине населенного пункта Березово на Донбассе.