На южном направлении ВСУ уничтожили 40 оккупантов и три вертолета
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 40 оккупантов и их технику.
Отмечается, что оккупанты для ударов по украинским военным и мирным людям применяли за сутки РСЗО, ствольную артиллерию, минометы.
«Проведение воздушной разведки противником потерпело неудачу в Бериславском районе — беспилотный шпион типа Орлан-10 был уничтожен во время выполнения коварной задачи. 4 раза вражеская авиация как армейская, так и штурмовая, наносила удары по позициям вдоль линии соприкосновения. Достойным ответом стало сбивание зенитно-ракетными подразделениями в течение боевого дня трех ударных вертолетов Ка-52», — сообщили в командовании.
Всего за сутки украинские военные уничтожили:
- 40 рашистов;
- 3 танка;
- зенитно-ракетный комплекс Оса;
- 6 единиц авто-бронетехники;
- 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах.