На южном направлении ВСУ уничтожили 40 оккупантов и три вертолета 25 октября, 06:38 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 40 оккупантов и их технику.

Отмечается, что оккупанты для ударов по украинским военным и мирным людям применяли за сутки РСЗО, ствольную артиллерию, минометы.

«Проведение воздушной разведки противником потерпело неудачу в Бериславском районе — беспилотный шпион типа Орлан-10 был уничтожен во время выполнения коварной задачи. 4 раза вражеская авиация как армейская, так и штурмовая, наносила удары по позициям вдоль линии соприкосновения. Достойным ответом стало сбивание зенитно-ракетными подразделениями в течение боевого дня трех ударных вертолетов Ка-52», — сообщили в командовании.

Видео дня

Всего за сутки украинские военные уничтожили:

40 рашистов;

3 танка;

зенитно-ракетный комплекс Оса;

6 единиц авто-бронетехники;

3 склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах.