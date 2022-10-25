На южном направлении ВСУ уничтожили 40 оккупантов и три вертолета

25 октября, 06:38
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за последние сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 40 оккупантов и их технику.

Отмечается, что оккупанты для ударов по украинским военным и мирным людям применяли за сутки РСЗО, ствольную артиллерию, минометы.

«Проведение воздушной разведки противником потерпело неудачу в Бериславском районе — беспилотный шпион типа Орлан-10 был уничтожен во время выполнения коварной задачи. 4 раза вражеская авиация как армейская, так и штурмовая, наносила удары по позициям вдоль линии соприкосновения. Достойным ответом стало сбивание зенитно-ракетными подразделениями в течение боевого дня трех ударных вертолетов Ка-52», — сообщили в командовании.

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Всего за сутки украинские военные уничтожили:

  • 40 рашистов;
  • 3 танка;
  • зенитно-ракетный комплекс Оса;
  • 6 единиц авто-бронетехники;
  • 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах.
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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