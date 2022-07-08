На южном направлении уничтожили 12 оккупантов и три единицы техники
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что на южном фронте за сутки ликвидировали 12 российских военных и их технику.
Всего были ликвидированы:
- 12 рашистов;
- 1 танк;
- гаубица Мста-Б;
- склад боеприпасов;
- БПЛА Орлан-10.
Сообщается также, что украинская авиация трижды нанесла удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.
«В ходе воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты воздух-воздух по паре наших штурмовиков. Для нас — без потерь, для врага — без успеха», — сообщили в командовании.
Корабельная группировка россиян в Черном море продолжает угрожать применением 40 ракет типа Калибр из четырех надводных и двух подводных носителей.
Днем ранее Оперативное командование Юг сообщило об уничтожении на южном направлении 38 человек личного состава и девяти вражеских единиц техники.
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