На южном направлении уничтожили 12 оккупантов и три единицы техники 8 июля, 06:54 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на южном фронте за сутки ликвидировали 12 российских военных и их технику.

Всего были ликвидированы:

12 рашистов;

1 танк;

гаубица Мста-Б;

склад боеприпасов;

БПЛА Орлан-10.

Сообщается также, что украинская авиация трижды нанесла удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.

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«В ходе воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты воздух-воздух по паре наших штурмовиков. Для нас — без потерь, для врага — без успеха», — сообщили в командовании.

Корабельная группировка россиян в Черном море продолжает угрожать применением 40 ракет типа Калибр из четырех надводных и двух подводных носителей.

Днем ранее Оперативное командование Юг сообщило об уничтожении на южном направлении 38 человек личного состава и девяти вражеских единиц техники.

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