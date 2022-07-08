На южном направлении уничтожили 12 оккупантов и три единицы техники

8 июля, 06:54
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на южном фронте за сутки ликвидировали 12 российских военных и их технику.

Всего были ликвидированы:

  • 12 рашистов;
  • 1 танк;
  • гаубица Мста-Б;
  • склад боеприпасов;
  • БПЛА Орлан-10.

Сообщается также, что украинская авиация трижды нанесла удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.

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«В ходе воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты воздух-воздух по паре наших штурмовиков. Для нас — без потерь, для врага — без успеха», — сообщили в командовании.

Корабельная группировка россиян в Черном море продолжает угрожать применением 40 ракет типа Калибр из четырех надводных и двух подводных носителей.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/572242451245549/
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Днем ранее Оперативное командование Юг сообщило об уничтожении на южном направлении 38 человек личного состава и девяти вражеских единиц техники.

https://www.youtube.com/watch?v=uaSZE2-lXjg
Редактор: Сергей Чудновцев

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