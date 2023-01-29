В больницу в Юбилейном Луганской области доставили 300 «вагнеровцев», медики отказываются их лечить — Генштаб

29 января, 08:30
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В больницу Юбилейного доставили 300 «вагнеровцев» (архивное фото) (Фото:ГУР)

В больницу Юбилейного доставили 300 «вагнеровцев» (архивное фото) (Фото:ГУР)

В 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставили до 300 наемников из российского ЧВК Вагнера, одако медики отказываются их лечить.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что врачи в Юбилейном отказываются оказывать медицинскую помощь «вагнеровцам» из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония.

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По данным Генштаба ВСУ, россияне активно переоборудовают больницы на оккупированных территориях на военные госпитали. При этом местным жителям в медпомощи из-за того, что больницы переполнены ранеными оккупантами.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Луганская область Юбилейное Частная военная компания Вагнера Война России против Украины вагнеровцы

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